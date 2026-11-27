Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что в судостроительной отрасли требуется ускоренными темпами осваивать передовые технологии. Кроме того, по его словам, при проектировании очередных субмарин для отечественного Военно-морского флота следует опираться на инновационные инженерные подходы.

В ходе визита в Архангельскую область глава государства в пятницу провёл заседание, посвящённое тому, как будет наращиваться группировка многоцелевых атомных подлодок российских ВМФ.

Как отметил президент, ключевое место здесь отводится обновлению и увеличению производственных площадей. Не менее важным он назвал возвращение утраченных и развитие сохранившихся профессиональных компетенций, а также укрепление кадрового резерва.

«Это неотъемлемые условия успешного строительства современных подводных кораблей», — заявил Путин.

Он призвал шире применять новейшие технологии и задействовать нестандартные решения конструкторов и инженеров. Для достижения такой цели, добавил президент, всем звеньям кооперационных связей, судостроительным заводам, организациям оборонно-промышленного комплекса и партнёрским предприятиям надлежит действовать оперативно и согласованно. Кроме того, от них требуется своевременно поставлять добротные комплектующие, оснащение и сырьё.