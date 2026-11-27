Владимир Путин сообщил, что Военно-морскому флоту (ВМФ) планируется передать пять ракетоносцев, три из которых проекта «Ясень-М». Это произойдет до 2030 года.

По словам Владимира Путина, предприятие «Севмаш» продолжает строительство атомных подводных лодок разных типов.

«До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта „Ясень-М“», — отметил глава государства в ходе церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Президент добавил, что в России планируют продолжать развивать и совершенствовать Военно-морской флот.

Во время церемонии подъема флага Владимир Путин также отметил, что многоцелевые подлодки «Ясень-М» способны решать задачи в любом районе Мирового океана.