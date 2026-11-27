Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Это первый в России корабль, который стал штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

Новый подводный ракетоносец в строю

Церемония поднятия флага — это официальное оформление вступления корабля в строй. «Пермь» была спущена на воду еще в марте 2025 года. После этого она проходила заключительные работы, а затем испытания. Корабль передали флоту точно в срок.

«Пермь» будет входить в Тихоокеанский флот и выполнять задачи по всему мировому океану, заявил Владимир Путин. Это уже пятая подлодка серии «Ясень М», которая поставлена флоту за шесть лет.

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«Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки, оружие глобального уровня и значения. Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации», — отметил президент.

Путин по традиции подарил экипажу «Перми» икону из Храма Вооруженных сил. Подарок он лично вручил командиру корабля капитану первого ранга Ивану Артюшину. Кроме того, президент сфотографировался с моряками на память.

Чем примечательны подводные крейсеры проекта «Ясень-М»?

Сейчас российский подводный флот пополняется двумя типами атомных подлодок. Это «Ясень М» и «Борей». «Бореи» — это стратегические ракетоносносцы, которые могут нести баллистистические ракеты. Это большие подводные крейсеры, которые составляют одну из основ ядерного щита России.

«Ясень М» тоже могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Они меньше, но предназначены для выполнения огромного количества боевых задач. Можно сказать, что это рабочие лошадки российского атомного флота.

Президент России Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Фото: РИА Новости/ Евгений Мессман / POOL

«Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты „Циркон“, подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения», — отметил Путин.

«Пермь» как раз выделяется тем, что это первый корабль серии, штатный носить гиперзвуковых ракет «Циркон». Эти ракеты уже доказали свою грозную силу непосредственно во время боевых действий в ходе СВО.

Пополнение ВМФ России кораблями различных типов будет продолжаться, подчеркнул президент. Завод «Севмаш» в Северодвинске продолжит строительство атомных подводных лодок различных типов. Так, до 2030 года флот получит еще пять ракетоносцев, из них три — проекта «Ясень-М».