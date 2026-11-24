Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) ещё не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится 14-15 декабря в Майами в американском штате Флорида. Журналисты задали Пескову вопрос, принято ли решение об участии главы государства в этом саммите.

«Нет. Решение пока не принято», — сказал представитель Кремля, слова которого приводят «Известия».

О приглашении российского лидера на встречу «Большой двадцатки» стало известно ещё в сентябре 2026 года.

Напомним, 16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 после мероприятия Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. 18 ноября Дмитрий Песков отметил, что решение о поездке российского лидера на встречу «Большой двадцатки» зависит от множества факторов и условий.