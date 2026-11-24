Российский лидер Владимир Путин в среду, 25 ноября, проведет в Москве переговоры с Султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Болкиах обсудят перспективы отношений, развитие торгово-экономического сотрудничества, связей в области культуры и образования, а также расширение политического диалога.

«Двадцать пятого ноября сего года в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с султаном государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом», – рассказали в пресс-службе Кремля.

Султан Брунея посетит Россию с государственным визитом.

Путин и Болкиах в ходе встречи также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, примет ли Путин участие в саммите G20.