Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не вручал американскому и китайскому лидерам Дональду Трампу и Си Цзиньпину никаких бумаг с инициативами по мирному урегулированию и гарантиям безопасности. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам, комментируя итоги трехсторонней встречи, состоявшейся в китайском Шэньчжэне.

Кроме того, Песков подтвердил, что российский лидер провел отдельное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором были подведены результаты прошедших переговоров.

«Разумеется, конечно», — подчеркнул пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Напомним, что 18–19 ноября Владимир Путин находился в Шэньчжэне, где принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках мероприятия глава государства провел серию двусторонних встреч, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, а также присоединился к трехсторонним переговорам с лидерами двух стран.