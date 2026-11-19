Полный запрет и уничтожение ядерного оружия, урегулирование конфликта на Украине, борьба с вышедшим из-под контроля глобалистскими организациями – такие темы были подняты во время исторической трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне.

Как прошла встреча, о чем говорили лидеры, чем она закончилась, из Китая передает корреспондент aif.ru.

Как началась встреча Путина, Трампа и Си?

Все три лидера вышли к прессе на церемонию фотографирования вместе. После нее они прошли в зал переговоров, где сделали вступительные заявления для прессы. В общей сложности эта часть длилась 10 минут. После этого журналистов попросили покинуть зал заседания. Оставшаяся часть встречи была закрытой.

Перед уходом старожил кремлевского пула журналистов Андрей Колесников спросил у Владимира Путина, напоминает ли ему происходящее Ялтинскую конференцию. Тот слегка кивнул головой.

О чем говорил на встрече Си?

Стартовые заявления были интересны тем, что могли рассказать о вопросах, которые больше всего интересуют каждую из стран.

Первым выступал Си. Его заявление, как всегда, было полно пышных метафор и интересных формулировок. Он сделал акцент на международной безопасности и сотрудничестве крупных держав.

«Когда великие державы живут в мире, мир находится в безопасности. Когда они воюют, мир погружается в хаос», - заявил китайский лидер.

Он призвал три державы обеспечить мир и стабильность, и подчеркнул, что конструктивное взаимодействие между этими странами является необходимостью, а не выбором.

Самое громкое заявление китайского лидера: он предложил полностью запретить и уничтожить ядерное оружие.

«Ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана. Необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны и соблюдать ДНЯО. Державы должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга», - сказал он. Путин, Трамп и Си встретились. Подробности первого дня общения лидеров Подробнее

О чем на трехсторонней встрече говорил Путин?

После своего выступления он передал слово президенту Владимиру Путину.

Он предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, включая, конечно, конфликт на Украине, - продолжил он. - Мы говорили об этом ещё вчера с председателем КНР, а сегодня по инициативе президента США уделили этому много внимания на двусторонней встрече».

Путин также отметил, что у всех трех стран общие интересы по борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью.

«Со своей стороны убеждён, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», - заявил Владимир Путин. «Это мой друг». Перед трехсторонней встречей Путин встретился с Трампом Подробнее

О чем говорил Трамп?

Последним выступал Трамп. Он сделал упор на том, что если большие державы решали проблемы конфликтами, то собравшиеся за столом предпочитают диалог.

«Я сегодня рад общаться с вами, уважаемый Владимир, с вами председатель Си. Вы очень многого добились за эти годы. Это один из прекраснейших городов, которые я видел за последние несколько лет. Для меня большая честь общаться сегодня с вами. Надеюсь, все мы добьёмся больших результатов», - сказал он.

Среди вопросов он выделил Украину, назвав ее важной темой переговоров. Трамп напомнил, что поднимал этот вопрос и на встрече с Владимиром Путиным, и во время переговоров с Си Цзиньпином.

Также он хотел обсудить трехстороннее обсуждение ядерных вооружений , а также призвал защитить суверенитет всех трех стран от «вышедших из-под контроля глобалистских организаций». В качестве примера он упомянул Международный уголовный суд. Напомним, он выдал ордера на арест лидеров России и Израиля. Ни Россия, ни США, ни Китай юрисдикцию МУС не признают. Город-витрина. Почему Путин и Си Цзиньпин встречаются именно в Шэньчжэне Подробнее

Чем завершились переговоры?

Встреча шла полтора часа. Общая декларация о мире была опубликовано по ее итогам пресс-службами. Она состоит из четырех пунктов.

В первом Россия, США и Китай выразили приверженность реформированию ООН, чтобы она могла эффективнее отвечать на глобальные вызовы.

Во втором они подтвердили важность стабильных энергопоставок на мировой рынок. Три государства планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран.

В третьем было отмечено, что принцип соблюдения иммунитета официальных лиц государств имеет основополагающее значение. МУС и другие подобные структуры не должны превышать свои полномочия.

Наконец, в четвертом все участники встречи согласились, что в ядерной войне не может быть победителя, и она никогда не должна быть развязана. Все три государства обязались вести диалог по снижению ядерных рисков.

Сразу после встречи Дональд Трамп поехал в аэропорт. А Си Цзиньпин проводил российского президента к лимузину. Они еще немного переговорили на ходу.