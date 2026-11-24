Российский лидер Владимир Путин заявил, что основной задачей, стоящей перед топливно-энергетическим комплексом РФ, является обеспечение стабильности поставок топлива на внутреннем рынке и надежного снабжения им россиян.

«Главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и посёлков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор», - сказал он на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития энергетического комплекса и экологической безопасности.

Путин подчеркнул, что стабильность на внутреннем топливном рынке удалось сохранить, налажено устойчивое снабжение экономики и обеспечена потребность граждан и бизнеса. Президент РФ отметил, что после пиковых значений цен на бензин в большинстве регионов страны в начале октября они в целом стабилизировались.

Напомним, в октябре на съезде «Деловой России» Путин заявил, что Россия будет отвечать Киеву на удары по НПЗ и энергообъектам. Он подчеркнул, что именно украинская сторона инициировала удары по таким объектам, и только после этого Россия начала отвечать, в том числе нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины.