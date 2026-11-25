Основная вина за возникновение украинского кризиса лежит на бывшем президенте страны Петре Порошенко*, который сознательно сорвал реализацию минских соглашений по Донбассу. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с французским журналом Le Point, ключевые заявления главы государства перевел aif.ru.

Глава белорусского государства пояснил, что после заключения документа «Минск-2» в 2015 году руководство Украины решило обмануть Москву и заодно Минск, в то время как Владимиру Зеленскому конфликт перешел уже в готовом виде.

«Надо думать было о том, как это остановить, коль не справился с тем, как не допустить. Правда, Порошенко виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это все досталось. А Порошенко не сделал то, о чем договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что на месте президента ради сохранения человеческих жизней постарался бы пойти на любые компромиссы, поскольку сейчас первоочередной задачей является немедленное прекращение кровопролития, а окончательную оценку политикам позднее даст история.

На деструктивную политику Киева времен Петра Порошенко* ранее обращал внимание и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В октябре министр иностранных дел РФ назвал одной из глубинных причин кризиса курс на разрушение канонической Украинской православной церкви, запущенный именно при бывшем президенте. По словам руководителя МИД России, Москва продолжает отстаивать права русскоязычных жителей, тогда как опирающиеся на поддержку европейских элит киевские власти стремятся лишить людей базовых прав.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.