Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ одерживает победу в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о текущей расстановке сил, белорусский лидер подчеркнул успехи Москвы.

«Президент (России Владимир, — прим. ред.) Путин, он все-таки побеждает... Как бы там ни было — он», — сказал глава государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия побеждает именно военным путем.

«Военным. Он побеждает», — резюмировал президент.

Ранее Путин заявил, что Киев ждет неизбежный ответ России на атаки на объекты ТЭК.