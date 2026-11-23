Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы об отзыве шести послов в 13 странах, а также главы армянской миссии при НАТО, следует из документов, опубликованных на официальном сайте главы государства.

По решению армянского лидера уволены посол в Болгарии и Северной Македонии Цовинар Амбарцумян, посол в Греции и Албании — Тигран Мкртчян, посол в Аргентине, Чили и Перу Ованнес Вирабян, посол в Канаде, Доминикане, на Кубе и Ямайке Анаит Арутюнян, посол в Израиле Арман Акопян, и посол в Нидерландах Виктор Биягов, который одновременно представлял Армению при Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, «на основании предложения премьер-министра и в соответствии с законом "О дипломатической службе"» с должности главы миссии Армении при Североатлантическом альянсе был отозван Арман Исраелян.

Отметим, 20 ноября, Самвела Мкртчяна назначили чрезвычайным и полномочным послом Армении в РФ. В российском МИД РФ заявили, что сообщение об отказе Москвы согласовать кандидатуру Мкртчяна на этот пост не соответствует действительности.

Напомним также, 11 ноября Совет коллективной безопасности ОДКБ лишил Армению права голоса и права назначать представителей на ответственные должности в организации. Решение принято из-за невыполнения обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет.