Венгерский премьер Петер Мадьяр призвал Киев вернуть на бастион мукачевского замка «Паланок» в Закарпатской области Украины скульптуру мифологической птицы турул, с которой венгры связывают ключевые события своего народа, пишет украинское издание «Страна».

«Надеюсь, что она займет место, которое занимала на протяжении веков. Это не стоит много денег, но является важным жестом», - сказал Мадьяр во время визита в Закарпатскую область.

Напомним, в октябре 2022 года при поддержке мэра Мукачево Андрея Балоги местные власти демонтировали с башни замка «Паланок» венгерский символ - мифическую птицу Турул- и установили вместо нее герб Украины (трезубец). Петер Сийярто, занимавший на тот момент пост главы МИД Венгрии расценил этот шаг как провокацию, напомнив о притеснениях этнических венгров в Закарпатье со стороны украинских властей.

Отметим, Турул на бастионе замка находился с 1986 года. Он был установлен в честь тысячелетия прихода венгерских племен на эти земли.