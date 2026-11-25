Премьер‑министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс‑конференции с Владимиром Зеленским заявил об отсутствии ускоренного пути в Евросоюз.

Он напомнил, что Венгрия вела переговоры о вступлении в ЕС на протяжении 13 лет. Для сравнения он также указал, что процесс переговоров Сербии с Евросоюзом уже длится 15 лет.

Мадьяр отметил, что Венгрия не возражает против открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз, но в сфере сельского хозяйства могут возникнуть сложности из‑за позиции других государств.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стана не будет присоединяться к финансированию нового кредита ЕС для Украины.