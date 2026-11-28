Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто фигурирует под именем «Вова» в обнародованных записях по коррупционному делу «Династия».

Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, почему Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пока обходит Зеленского стороной.

Напомним, имя «Вова» упоминается в опубликованных украинскими СМИ расшифровках разговоров предпринимателя Тимура Миндича, которого обвиняют в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. Речь идет об одном из предполагаемых владельцев особняков в элитном кооперативе «Династия» под Киевом. По версии следствия, при строительстве комплекса могли отмыть более 460 млн гривен.

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский сказал, что антикоррупционные институты публично сказали, что не имеют к нему вопросов. Корреспондент пояснил, что задал этот вопрос по просьбе украинских коллег, которым ранее не удавалось обратиться к Зеленскому с подобной темой.

«Зеленский оправдался тем, что органы не имеют к нему претензий. Почему НАБУ его пока не трогает? Тут есть два момента. Первый заключается в том, что пока Зеленский имеет статус “президента” его нельзя ни арестовать, ни посадить, то есть он неприкосновенный и объявлять ему “подозрение” означает вступить с ним в “политическую войну”. А пока НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) такой команды не получили. Второй момент: Зеленского рано или поздно будут судить. Он совершил гораздо более страшные преступления, сделав Украину местом конфликта, а также отправив на бойню миллионы украинцев. Таких полномочий народ ему не давал. И вот тогда можно будет судить его и за коррупционные преступления», - пояснил эксперт.

Ранее Байден резко выразился о коррупции на Украине, назвав ее «гнилью» страны.