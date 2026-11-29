Россия стремится достичь мира, президент страны Владимир Путин открыт для контактов по урегулированию конфликта на Украине, в том числе и с представителями Европы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Хочет ли Россия мира? Да, Россия хочет мира», - сказал он в интервью NEWS BY.

По словам Пескова, Путин открыт к проведению переговоров по Украине.

«Открыт к контактам с европейцами», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что под влиянием европейских стран Киев склоняется к продолжению боевых действий вместо мирного урегулирования.

Отметим также, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил несогласие с подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине.