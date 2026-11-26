Под влиянием европейских стран Киев склоняется к продолжению боевых действий вместо мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о предстоящем саммите Евросоюза.

Руководители стран Евросоюза соберутся на встречу 26–27 ноября. В центре обсуждения будут вопросы семилетнего бюджета объединения и поддержки Украины.

«Киевский режим, поощряемый и подстрекаемый представителями ЕС, менее склонен к мирному процессу и больше настроен на то, чтобы продолжать конфликт. В ущерб интересу прежде всего граждан Украины, а также в ущерб интересам граждан европейских стран, которые вместо того, чтобы ремонтировать школы, строить новые больницы, соцучреждения, платить пособия, повышать зарплату своим учителям, врачам, тратят эти деньги на снаряды», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили урегулирование конфликта на Украине.