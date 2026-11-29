Владимир Зеленский выразил несогласие с подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Я надеюсь, что он продолжит искать способ закончить этот конфликт, но не так, чтобы за нее пришлось расплачиваться Киеву, потому что это неправильно», — приводит слова главы киевского режима источник.

Ранее американский президент неоднократно высказывал недовольство позицией Зеленского на переговорах. Трамп сомневался, что украинский политик действительно стремится к урегулированию, и заявлял о необходимости нового руководителя Украины, который смог бы договориться с Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Москвой.