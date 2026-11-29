Одна из последовательных сторонниц Украины премьер-министр Италии Джорджа Мелони после атаки в Бенгази дала понять Зеленскому, что поддержка Киева не означает согласия с действиями, угрожающими безопасности Средиземноморского региона.

После инцидента у Мелони с Зеленским состоялся напряженный разговор. Спустя пару дней стало известно о заявлении премьера Италии о том, что она «сыта по горло».

Профайлер, политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, чем для Киева чревата дальнейшая эскалация этого конфликта.

Поводом для конфликта стала атака 22 ноября в порту Бенгази. Зеленский заявил об операции морских беспилотников против российских судов. Ливийская сторона осудила действия украинских сил, а в Риме возмутились тем, что Киев не предупредил союзников.

«Эпизод с Бенгази выглядит как частный дипломатический конфуз, но на деле он вскрыл более глубокую проблему: Киев всё чаще принимает решения, последствия которых ложатся на плечи его покровителей, а предупредить их считает необязательным. Для Мелони ситуация особенно сейчас болезненна. Итальянский премьер последовательно придерживалась проукраинской линии, несмотря на давление внутри даже собственной коалиции. Бенгази поставил её в положение, когда заявление Киева фактически втянуло Италию в чужую операцию, хотя в Ливии работают итальянские военные, разведка и компании, а нестабильность в этой стране немедленно превращается в миграционный поток к итальянским берегам», - пояснил специалист.

Панкратов отметил, что заявление канцелярии Мелони по итогам разговора означало следующее: поддержка Киева на пути к справедливому и прочному миру не может означать согласия на инициативы, угрожающие безопасности Италии и региона. В переводе с дипломатического языка это означает, что у помощи есть чёткий предел, и определяет его далеко не Киев.

«Что это значит для Украины? Во-первых, потеря не столько эмоциональная, сколько инструментальная. Любое серьёзное решение о военной помощи в Европе проходит через парламенты и общественное мнение. Когда правительство вынуждено объяснять избирателям, почему оно поддерживает партнёра, который скрывает от него военные операции и затем неточно описывает происшедшее, это объяснение становится политически невозможным. Во-вторых, Киев рискует потерять свободу действий в самом нужном для него театре. Если Италия, Франция и Германия поймут, что украинские операции могут втянуть их в Средиземноморский конфликт без их согласия, они начнут требовать механизмов согласования, а затем и права вето. В-третьих, существует измерение, которое в Киеве, вероятно, недооценивают: ответственность за последствия. Ливия сама назвала удары недопустимыми и пригрозила обращением в международные инстанции», - добавил специалист.

По словам политолога, европейские столицы, не желающие делить ответственность за решения, принятые без них, будут дистанцироваться от Киева юридически, а не только риторически. В то же время, отметил эксперт, открывается пространство для российского ответа, не обязательно военного: дипломатического, торгового, информационного.

Ранее стало известно, что ссора с Мелони лишила Киев главного.