Международный терроризм и транснациональная организованная преступность представляют общие вызовы для России, США и Китая. Об этом Владимир Путин заявил во время переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Российский президент отметил, что Москва, Вашингтон и Пекин заинтересованы в совместном противодействии этим угрозам.

Трехсторонние переговоры проходят в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Впервые в истории в них участвуют лидеры России, США и КНР.

Одной из тем встречи, как ожидается, станет стратегическая стабильность. Ранее в Москве также допускали обсуждение украинского вопроса.