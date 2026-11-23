В России пока не торопятся назначать новых послов в Великобритании и Франции, поскольку отношения Москвы с этими государствами фактически отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Ведомости».

Представитель Кремля отметил, что в нынешних условиях нет необходимости спешить с дипломатическими назначениями. По его словам, отсутствие полноценных отношений с европейскими странами не создает предпосылок для оперативного решения вопроса о новых руководителях российских дипмиссий.

«А с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет», — сказал он.

В сентябре президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей послов в Париже и Лондоне Алексея Мешкова и Андрея Келина. С тех пор дипломатические представительства России в Великобритании и Франции остаются без постоянных руководителей.

Ранее Песков сообщил, что вопрос кандидатуры нового посла России в США не поднимался в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.