В Швеции журналисты устроили скандал из-за советских танков. Паранойя в итоге привела к дополнительным тратам из бюджета.

Внимание, русские танки

Два с половиной года назад Швеция вступила в НАТО. Правила альянса требуют от новичков привести всю военную инфраструктуру в соответствие с требованиями военного блока. В частности, устав альянса обязывает классифицировать дороги и мосты по их грузоподъёмности и установить везде соответствующие знаки.

Эти самые знаки бывают двух типов: на одном изображён грузовик, на втором — танк. С помощью этих обозначений указывается, может ли мост выдержать нагрузку в виде тяжёлой гусеничной техники. Пока их установили только вблизи семи шведских мостов, в будущем такие обозначения должны появится практически у каждого подобного объекта.

Казалось бы, дело нехитрое, но шведское военное ведомство умудрилось вляпаться на ровном месте в крупный скандал.

Журналисты издания Svenska Dagbladet (SvD) сфотографировали новые знаки и отправили отставнику, который заявил, что это силуэт российского танка Т-80. Представитель управления материально-технического обеспечения Вооруженных сил Швеции Кристиан Ролл признал ошибку, объяснив её человеческим фактором. «В описании указано, что на знаках должна быть изображена механизированная техника, но не уточняется, как именно она должна выглядеть. Сейчас знаки демонтируются, изготавливаются и устанавливаются новые с более общим изображением танка», — рассказал он прессе. Теперь военные эксперты рядятся, какой именно танк надо изобразить на знаках: «Леопард», «Стридсвагн 122» или даже «Абрамс». Отдельно они отмечают, что масса Т-80 значительно ниже, чем у натовских танков, а значит, российская бронемашина пройдёт по мостам, которые не смогут выдержать западные образцы техники.

Все установленные ранее «натовские знаки» сейчас демонтируются, минобороны Швеции размещает новый заказ на изготовление знаков, а местные жители в соцсетях рассуждают, что раздувание истерики о «русской угрозе» уже дошло до какого-то запредельного уровня, если признаки «русской агрессии» находят даже в дорожных знаках.

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«Видимо, шведские дизайнеры решили наносить на знаки силуэты лучших образцов бронетехники. Это молодцы, правильно. Пусть изучают по силуэтам, какие танки надо встречать с хлебом-солью, а то что-то совсем они от рук отбились, — прокомментировал aif.ru шведский „знаковый скандал“ ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. — Наверное, переиграли в танчики, там тоже много всякой техники, которая выдумана, исторически не существовала, а в данном случае, ну, это даже, можно сказать, несёт полезную информацию. Так они все понимают, в общем-то, какая есть техника, какие передовые образцы. Если не нравится Т-80, ну, в принципе, могут Т-90 разместить или Т-72 модернизированный; самоходка „Коалиция“ тоже очень хороший вариант для нанесения на знаки. Правильно, пусть боятся. Если они уже боятся знаков, значит, уважают, потому что эти одичалые европейцы совсем уже в своей истерии от рук отбились, угрожают нам безосновательно. Если их пугают уже силуэты на знаках, это хороший знак, тенденция правильная».