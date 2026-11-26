Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают сведениями по предъявленным обвинениям заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ по вооружению генерал-полковнику Юрию Грехову.

«Я, к сожалению, не располагаю информацией на этот счет», — сообщил Песков журналистам.

Ранее стало известно об аресте Грехова. Соответствующее решение aif.ru обнаружил в картотеке 235-й гарнизонного военного суда Москвы. Ходатайство об аресте подало главное военное следственное управление СК РФ. В чем именно обвиняется генерал-полковник, пока не сообщается.

Грехов занимает пост замглавкома ВКС РФ с 2021 года.