Появились сообщения, что суд отправил под стражу замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению Юрия Грехова. Соответствующее решение aif.ru обнаружил в картотеке 235-й гарнизонного военного суда Москвы.

Меру пресечения Грехову избрали 25 ноября. Ходатайство об аресте подало главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Что именно вменяют генерал-полковнику, в картотеке не указано.

Фото: https://235gvs.msk.sudrf.ru

Юрий Николаевич Грехов состоит на военной службе с 1979 года. Прошёл путь от начальника расчёта радиотехнической батареи до заместителя командира зенитного ракетного полка дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Дальневосточного военного округа.

С 2021 года — заместитель главкома ВКС по вооружению, он отвечает за оснащение войск вооружением и военной техникой. В том же году ему присвоили воинское звание генерал-полковник.