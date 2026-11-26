Турецкая полиция задержала известного диджея Бурака Йетера в рамках продолжающейся кампании по борьбе с наркотиками среди представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщила газета Türkiye.

«В рамках антинаркотического рейда задержан диджей Бурак Йетер», — говорится в публикации.

Йетер с 2020 года регулярно входит в список 100 лучших диджеев мира, который составляет британский журнал DJ Mag.

Задержание музыканта произошло на фоне масштабного расследования в отношении турецких знаменитостей. Как ранее сообщала газета Hürriyet, в ночь на среду полиция задержала 24 человека по делу, которое ведет генеральная прокуратура Стамбула. Оно касается предполагаемых преступлений, связанных с наркотиками и проституцией.

В четверг суд постановил освободить девятерых подозреваемых под подписку о невыезде. Среди них оказались актрисы Дениз Чакыр и Бурджу Озберк, известные по сериалу «Великолепный век».

В рамках подобных расследований задержанные знаменитости обычно проходят тестирование на наркотики. Если результаты оказываются положительными, суд решает вопрос о дальнейших мерах пресечения.

Регулярные антинаркотические рейды среди актеров, музыкантов и инфлюенсеров турецкая полиция проводит с октября 2025 года. В апреле генеральный прокурор Стамбула Фатих Денмез сообщал, что положительные результаты анализов выявили у 77% знаменитостей, прошедших проверку.