В Сербии задержали директора и главного редактора портала и телеканала Informer Драгана Вучичевича, сообщила вторая основная прокуратура в Белграде.

В ведомстве пояснили, что журналиста подозревают в создании паники и беспорядков, а также в препятствовании правосудию. Адвокат Вучичевича сообщил, что срок задержания — до 48 часов.

Портал и телеканал, которые возглавляет Вучичевич, активно поддерживают бывшего президента Вучича и Сербскую прогрессивную партию. Ранее журналиста осуждали за публичные оскорбления в адрес действующих властей страны.

Когда о задержании Вучичевича стало известно в парламенте Сербии (Скупщине), сторонники бывшего президента покинули заседание в знак протеста, а представители победившего на парламентских выборах «Студенческого списка», наоборот, аплодировали.