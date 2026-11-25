Российские силовики задержали мужчину, подозреваемого в совершении покушения на представителя администрации города Мелитополя в Запорожской области, сообщили в сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«В Запорожской области установлен и задержан исполнитель террористического акта в отношении представителя региональных органов власти», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что речь идёт о мужчине 1962 года рождения. По информации федеральной службы, он установил контакт с представителем СБУ через мессенджер. Исполнитель атаки получил от кураторов два FPV-дрона с компонентами для самодельного взрывного устройства (СВУ).

Мужчина сам собрал эту бомбу по инструкции. Он также привел в боевое состояние FPV-дроны и установил вблизи места работы чиновника. Нападению подверглась служебная машина представителя городской администрации. В результате инцидента он не пострадал.

Следователи возбудили против задержанного уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Кроме того, ему вменяют часть 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Фигуранта расследования арестовали.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что в Краснодарском крае был задержан мужчина за подготовку покушения на российского военнослужащего. В ФСБ заявили, что гражданин России 1957 года рождения действовал по заданию киевского режима. Украинские кураторы передали подозреваемому координаты тайника, где хранились взрывные устройства для совершения атаки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о государственной измене.