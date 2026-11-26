Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в этом году решили провести раньше обычного из-за напряженного рабочего графика главы государства в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Решили пораньше провести важное и столь ожидаемое в стране мероприятие», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, подготовка к программе уже идет. В полночь по московскому времени начнут работать все каналы приема обращений граждан: интернет-платформы, телефонные линии и SMS.

В этом году для обработки вопросов впервые задействуют технологии искусственного интеллекта. Они позволят значительно увеличить количество каналов приема обращений, а также помогут гражданам точнее формулировать свои вопросы, отметил пресс-секретарь президента.

Песков также рассказал, что Владимир Путин ежегодно тщательно готовится к прямой линии. После сбора обращений и необходимой информации материалы передают главе государства. Помощники президента анализируют поступившие вопросы и докладывают ему о наиболее важных темах.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 10 декабря в 12:00 мск.