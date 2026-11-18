Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что его запланированная поездка в Москву не состоится.

Визит был запланирован на 18-19 ноября — министр собирался приехать на встречу с коллегами из стран ЕАЭС.

«Но двое коллег-министров не смогли принять участие в последний момент, поэтому мы решили не проводить встречу на уровне министров», — сказал Папоян журналистам.

Он пояснил, что вместо этого решено было провести встречу заместителей министров, которые на данный момент уже находятся в российской столице.

Ранее возник вопрос о членстве Армении в ЕАЭС. Это произошло после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен в ближайшее время начать процесс подачи официальной заявки на членство в Евросоюзе.