Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что его запланированная поездка в Москву не состоится.
Визит был запланирован на 18-19 ноября — министр собирался приехать на встречу с коллегами из стран ЕАЭС.
«Но двое коллег-министров не смогли принять участие в последний момент, поэтому мы решили не проводить встречу на уровне министров», — сказал Папоян журналистам.
Он пояснил, что вместо этого решено было провести встречу заместителей министров, которые на данный момент уже находятся в российской столице.
Ранее возник вопрос о членстве Армении в ЕАЭС. Это произошло после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен в ближайшее время начать процесс подачи официальной заявки на членство в Евросоюзе.
О том, что Армении необходимо сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.