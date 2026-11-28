Любой вменяемый политик отказался бы предоставлять помощь Украине после атак на порт в Ливии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила украинскую атаку на ливийский порт Бенгази. На саммите ЕС в Брюсселе она заявила, что Рим не знал о планах Киева нанести удары в ливийских водах и не поддерживал это решение.

«Любой вменяемый нормальный политик давно бы перестал давать Украине деньги и оказывать любую поддержку после такого. Но не Мелони. Поэтому, сложно сказать, последует ли еще какая-то реакция», — сказал Данилин.

Политолог объяснил, что возмущения Европы основаны на страхе ударов Киева по кораблям других стран и возможной экологической катастрофе из-за таких атак.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также ранее предостерег Украину от «географического расширения» конфликта после атак на суда в Средиземном и Балтийском морях.

Фельдмаршал Халифа Хафтар предупредил, что ливийская национальная армия «в подходящем месте, в подходящее время и подходящими средствами» отомстит за гибель двух военнослужащих своих ВМС при атаке на морскую базу Бенгази.