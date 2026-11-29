Основатель Business New Europe Бен Арис подверг жесткой критике заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая недавно заявила, что Киев будет погашать долги перед ЕС исключительно после того, как Москва якобы компенсирует нанесенный ущерб.

«Это полный бред. Этого никогда не случится», — написал эксперт в соцсетях.

Он также подчеркнул, что невозможно строить серьезные стратегические планы, подменяя реальные факты желаемыми.

Контекстом для данной дискуссии послужила инициатива фон дер Ляйен, озвученная на минувшей неделе. Глава ЕК выступила с предложением выделить киевскому режиму дополнительный заем в размере 45 миллиардов евро сверх уже одобренных 90 миллиардов.

В четверг, в ходе саммита Европейского союза, она обосновала эту необходимость тем, что подобные финансовые вливания позволят Киеву вести диалог с РФ с позиции силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вместо школ и больниц Европа потратится на снаряды для ВСУ.