Европейские лидеры все чаще недовольны действиями Владимира Зеленского, одно из его решений стало причиной ссоры главы киевского режима с премьером Италии Джорджей Мелони.

Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, почему Европа недовольна Зеленским.

Напомним, 27 ноября стало известно, что Мелони провела телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого выразила обеспокоенность операцией украинских сил в порту Бенгази. Зеленский в ходе беседы опроверг собственное заявление и признал, что удар ВСУ не был согласован с западными союзниками Украины. Уточняется, что разговор был напряженным.

Источник Bloomberg сообщил, что атака на российские суда в Ливии охладила отношения Рима и Киева. Мелони заявила Зеленскому, что поддержка Украины не распространяется на действия, угрожающие безопасности Италии.

Межевич, комментируя этот инцидент, сравнил Зеленского с Джинном в волшебной бутылке, который перестал слушаться хозяев.

«Европейская литературная традиция дала нам примеры неких биосоциальных существ, которые выходят из-под контроля своего создателя. У арабов такого не было. Джинны в бутылке или в кувшине всегда строго выполняли все указания своего владельца. Причем владелец может меняться, но Джинн всегда ему подчиняется. Европейский союз, выращивая Зеленского, был уверен, что последний будет рабом лампы, то есть Европы. А этого не случилось. И когда Мелони в осторожной форме предъявляет Зеленскому определенные претензии о безобразии в Средиземном море, он удивляется: “А кто она такая, чтобы мне высказывать свои недовольства?”» - пояснил эксперт.

Межевич подчеркнул, что Зеленский вырвался из-под европейского управления. Он напомнил недавний инцидент с Трампом, когда Зеленский по-хамски отнесся и к нему.

Политолог при этом отметил, что Европа вкладывает большие деньги в Украину, а без этой помощи Зеленского ждет полное поражение.

Ранее стало известно, чем Зеленскому грозит ссора с Мелони и чего он больше всего боится.