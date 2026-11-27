Венгрия выступает против того, чтобы выделить Украине €100 млрд из нового семилетнего бюджета Евросоюза, из которого сам Будапешт получит только €15 млрд. С таким заявлением выступил венгерский премьер Петер Мадьяр после неудавшихся переговоров в Брюсселе.

Он добавил, что сам бюджет Евросоюза фактически оказался бы открытым для неограниченных заимствований и финансирования процентов по ним. Мадьяр назвал это неприемлемым.

Венгерский премьер считает неправильным принуждать страны, которые находятся в сложной ситуации с бюджетом, поддерживать Киев на значительные суммы.

«ЕК, с одной стороны, требует от стран-членов сокращения бюджетного дефицита, а с другой, в это же время приходится тратить больше на основании центральных директив. Так что мы очень и очень далеки друг от друга», – объяснил Мадьяр.

Новый проект бюджета Европы на 2028-2034 годы предусматривает сокращение общих расходов на €204 млрд по сравнению с первоначальным предложением ЕК на почти €2 трлн. Резерв для Украины в размере €100 млрд евро оставлен без изменений.

Ранее в Кремле отметили, что Европа вместо школ и больниц потратится на снаряды для ВСУ.