В США разгорается скандал вокруг сотрудницы канцелярии конгрессмена-республиканца. Натали Грин нашли в лесу связанной и окровавленной, с надписями против Трампа на теле. Следствие пришло к выводу: женщина инсценировала нападение вместе с подругой, возможно, для дискредитации противников президента.

История началась 23 июля 2025 года в штате Нью-Джерси. В службу 911 позвонила 25-летняя Анна-Мария Мо. Она заявила, что на нее и подругу, Натали Грин, напали трое вооруженных мужчин во время прогулки. По словам звонившей, злоумышленники угрожали женщинам и оставили Грин связанной в лесу.

Мо подчеркнула, что ее подруга работает на федерального законодателя. Грин прежде была сотрудницей канцелярии конгрессмена-республиканца Джеффа ван Дрю от Нью-Джерси.

Полицейские нашли 27-летнюю женщину неподалеку от пешеходной тропы. Ее руки и ноги были стянуты пластиковыми хомутами, одежда закрывала голову. На теле обнаружили порезы и политические надписи. Потерпевшая рассказала, что нападавшие угрожали ей оружием. Через два дня Грин повторила эту версию следователям, включая агента ФБР. Трамп охладел. Кто может заменить Вэнса в гонке за пост главы Белого дома Подробнее

Что обнаружили следователи

Федеральное обвинительное заключение описывает другую картину. По версии прокуроров, Грин и Мо договорились инсценировать нападение и сообщить о преступлении, которого не было. По версии следствия, Грин ездила в Пенсильванию к мастеру по модификации тела и заплатила ему $500 (41 тыс. рублей) за нанесение порезов. До визита она переписывалась с ним в соцсети, прислала пример желаемого результата и спрашивала о боли.

Вернувшись в Нью-Джерси, Грин встретилась с Мо. По версии обвинения, на ее теле появились надписи против президента Дональда Трампа и конгрессмена ван Дрю. Одна надпись оскорбляла президента, другая обвиняла законодателя в расизме. Прокуроры полагают, что все это должно было подкрепить рассказ о политическом мотиве нападения и подчеркнуть незаконность методов противников Трампа.

Следователи обнаружили в автомобиле Maserati, принадлежащем Грин, пластиковые стяжки, похожие на те, которыми она была связана. Кроме того, за два дня до происшествия с телефона Мо искали в Интернете, где поблизости купить такие хомуты.

По материалам дела, после беседы с агентами ФБР Грин удалила переписку. Обвинение считает это попыткой избавиться от улик. Сами фигурантки вправе оспаривать версию прокуроров в суде. Американские «глухари». Пять дел, которые оказались не под силу ФБР Подробнее

Предъявлены обвинения

Первые обвинения против Грин предъявили в ноябре 2025 года. Тогда ее отпустили под ограничения и необеспеченный залог в $200000. Теперь федеральное обвинительное заключение касается обеих женщин. Грин вменяют сговор с целью распространения ложной информации, отправку ложных сообщений и предоставление недостоверных сведений федеральным правоохранительным органам. Мо обвиняют в сговоре и передаче ложных сведений.

По данным Министерства юстиции США, максимальное наказание по каждому пункту может достигать пяти лет лишения свободы. Также предусмотрены штраф до $250000 и до трех лет надзора после освобождения.

После первых обвинений пресс-секретарь ван Дрю сообщил, что Грин больше не работает в канцелярии конгрессмена. Он выразил сожаление и пожелал ей получить необходимую помощь. Мотив, которым руководствовались обвиняемые, официально пока не назван.