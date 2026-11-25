В США разгорается скандал вокруг сотрудницы канцелярии конгрессмена-республиканца. Натали Грин нашли в лесу связанной и окровавленной, с надписями против Трампа на теле. Следствие пришло к выводу: женщина инсценировала нападение вместе с подругой, возможно, для дискредитации противников президента.
История началась 23 июля 2025 года в штате Нью-Джерси. В службу 911 позвонила 25-летняя Анна-Мария Мо. Она заявила, что на нее и подругу, Натали Грин, напали трое вооруженных мужчин во время прогулки. По словам звонившей, злоумышленники угрожали женщинам и оставили Грин связанной в лесу.
Мо подчеркнула, что ее подруга работает на федерального законодателя. Грин прежде была сотрудницей канцелярии конгрессмена-республиканца Джеффа ван Дрю от Нью-Джерси.
Полицейские нашли 27-летнюю женщину неподалеку от пешеходной тропы. Ее руки и ноги были стянуты пластиковыми хомутами, одежда закрывала голову. На теле обнаружили порезы и политические надписи. Потерпевшая рассказала, что нападавшие угрожали ей оружием. Через два дня Грин повторила эту версию следователям, включая агента ФБР.
Что обнаружили следователи
Федеральное обвинительное заключение описывает другую картину. По версии прокуроров, Грин и Мо договорились инсценировать нападение и сообщить о преступлении, которого не было. По версии следствия, Грин ездила в Пенсильванию к мастеру по модификации тела и заплатила ему $500 (41 тыс. рублей) за нанесение порезов. До визита она переписывалась с ним в соцсети, прислала пример желаемого результата и спрашивала о боли.
Вернувшись в Нью-Джерси, Грин встретилась с Мо. По версии обвинения, на ее теле появились надписи против президента Дональда Трампа и конгрессмена ван Дрю. Одна надпись оскорбляла президента, другая обвиняла законодателя в расизме. Прокуроры полагают, что все это должно было подкрепить рассказ о политическом мотиве нападения и подчеркнуть незаконность методов противников Трампа.
Следователи обнаружили в автомобиле Maserati, принадлежащем Грин, пластиковые стяжки, похожие на те, которыми она была связана. Кроме того, за два дня до происшествия с телефона Мо искали в Интернете, где поблизости купить такие хомуты.
По материалам дела, после беседы с агентами ФБР Грин удалила переписку. Обвинение считает это попыткой избавиться от улик. Сами фигурантки вправе оспаривать версию прокуроров в суде.
Предъявлены обвинения
Первые обвинения против Грин предъявили в ноябре 2025 года. Тогда ее отпустили под ограничения и необеспеченный залог в $200000. Теперь федеральное обвинительное заключение касается обеих женщин. Грин вменяют сговор с целью распространения ложной информации, отправку ложных сообщений и предоставление недостоверных сведений федеральным правоохранительным органам. Мо обвиняют в сговоре и передаче ложных сведений.
По данным Министерства юстиции США, максимальное наказание по каждому пункту может достигать пяти лет лишения свободы. Также предусмотрены штраф до $250000 и до трех лет надзора после освобождения.
После первых обвинений пресс-секретарь ван Дрю сообщил, что Грин больше не работает в канцелярии конгрессмена. Он выразил сожаление и пожелал ей получить необходимую помощь. Мотив, которым руководствовались обвиняемые, официально пока не назван.