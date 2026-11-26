Представитель президента США Джаред Кушнер впервые обстоятельно рассказал о ходе дискуссий по завершению украинского кризиса. В беседе с Матиасом Депфнером для подкаста MD Meets, опубликованной 25 ноября, он охарактеризовал Владимира Путина как «гроссмейстера политики», раскрыл детали работы над гарантиями безопасности для Украины и пояснил, по какой причине европейские страны пока остаются за рамками трёхстороннего формата.
Главное
- 25 ноября вышло интервью Джареда Кушнера, представляющего американского президента на переговорах по Украине, которое он дал главе концерна Axel Springer Матиасу Депфнеру в рамках подкаста MD Meets.
- Переговорный процесс, по словам Кушнера, строится вокруг пяти ключевых направлений: новой европейской системы безопасности, гарантий для Киева, экономического будущего Украины, перспектив российской экономики и гуманитарного блока.
- Как утверждает американский представитель, решить спор о территориях удастся только после того, как будет согласована модель послевоенного сосуществования, поскольку на данном этапе нет способа преодолеть это последнее разногласие.
- Оценивая Владимира Путина, Кушнер назвал его «гроссмейстером политики» и фигурой исторического масштаба, выделив его скрупулёзную подготовку к диалогу и чёткость формулировок.
- Кушнер передал, что российский лидер заверил Вашингтон в отказе от планов использования ядерного арсенала. Кроме того, на встречах поднимались вопросы создания постоянных линий связи между РФ, НАТО и ЕС, контроля за передвижением войск и инструментов предотвращения эскалации.
- Американская команда разработала черновик гарантий безопасности, по духу напоминающий 5-ю статью устава НАТО, однако в США исходят из того, что итогом мирного процесса не станет присоединение Украины к блоку.
Пять направлений и спор о территориях
По словам Кушнера, обсуждение разделено на пять основных тем: устройство европейской безопасности после завершения боевых действий, защитные гарантии для Киева, восстановление и развитие украинской экономики, будущее экономики России, а также гуманитарные аспекты. Фундаментом должны стать будущие правила взаимодействия сторон — только тогда вопрос границ перестанет быть неразрешимым.
«Думаю, как только нам удастся определить характер послевоенных отношений, территориальный вопрос станет намного проще решить, поскольку сейчас нет способа преодолеть это последнее разногласие», — сказал он.
Американский переговорщик также отметил, что с Путиным поднималась тема перемирия до подписания полноценного мирного договора. По наблюдениям команды США, у президента России нет уверенности в том, что пауза в боевых действиях позволит выработать договорённости, способные навсегда предотвратить возобновление конфликта.
В числе инициатив Кушнер упомянул запуск постоянно действующих каналов коммуникации в треугольнике Россия — НАТО — Европа, формирование механизмов деэскалации и настраивание экстренной связи. Все эти меры рассматриваются как элементы будущей системы безопасности.
«Предельно ясно излагает точку зрения»
Говоря о Путине, Кушнер назвал его исторической личностью и подчеркнул, что российский президент подходит ко встречам максимально основательно, приводит подробности в ходе разговора, а затем предельно ясно излагает свою точку зрения. «Людям может нравиться то, что он сделал, а может и не нравиться, но он определенно гроссмейстер политики», — отметил спецпредставитель.
Согласно заявлению Кушнера, Путин прямо сообщил американской делегации об отсутствии планов прибегать к ядерному оружию: «Он согласился не применять ядерное оружие, что, очевидно, очень важно, и заверил нас, что у него нет такого намерения».
Среди постоянных контактов с российской стороны Кушнер выделил помощников президента Юрия Ушакова и Владимира Мединского, а также руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, охарактеризовав последнего как своего друга и последовательного сторонника мирного выхода из кризиса.
Гарантии безопасности и вопрос НАТО
Кушнер не стал полностью отвергать вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс в будущем, однако уточнил: позиция американских переговорщиков строится на том, что членство в НАТО не станет результатом нынешнего урегулирования. С самого начала ключевым требованием Киева были гарантии безопасности со стороны США, и Дональд Трамп готов изучить такой вариант при условии выстраивания новой системы безопасности в регионе.
Первую версию соответствующего документа Кушнер подготовил совместно со спецпосланником Стивом Уиткоффом, взяв за ориентир 5-ю статью Североатлантического договора.
«Формулировка статьи 5 — золотой стандарт. И если удастся получить такие гарантии от других стран, даже не будучи членом НАТО, это будет весьма существенным достижением», — подчеркнул Кушнер.
Вместе с тем он добавил, что Вашингтон не готов брать на себя перед Киевом более серьёзные обязательства, чем те, которые связывают союзников внутри самого альянса. Отвечая на заявление Депфнера о том, что Белый дом якобы склоняет к компромиссам именно Владимира Зеленского, а не Москву, Кушнер возразил: «Мы не оказывали никакого давления на президента Зеленского. Мы не оказывали никакого давления на украинцев», добавив, что обмен разведданными между США и Киевом продолжается в прежнем объёме.
Почему за столом переговоров нет Европы
Отсутствие европейских дипломатов в ноябрьских трёхсторонних переговорах в Абу-Даби Кушнер связал с позицией Кремля: по мнению Путина, европейские столицы нацелены на стратегический разгром России, а не на поиск мира.
«Фактически конфликт превратился в войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России», — пояснил он, предостерегая, что любая небольшая ошибка способна спровоцировать масштабную напряжённость.
Одновременно с этим Кушнер положительно отозвался о взаимодействии с европейской переговорной «восьмёркой» (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, Еврокомиссия, Евросовет и НАТО), хотя и заметил, что вести диалог через одного общего представителя ЕС было бы удобнее. «Мы не собираемся ничего решать без согласия Европы и без согласия Украины», — заверил он.
Будущее российско-американских отношений
По оценке Кушнера и Уиткоффа, интересы Путина не ограничиваются лишь выходом из украинского кризиса — он также настроен на возобновление диалога с Соединёнными Штатами.
«По нашей со Стивом оценке, он не только хочет мира, но и стремится изменить отношения с Америкой», — отметил Кушнер, уточнив при этом, что не может со стопроцентной уверенностью ручаться за истинные мотивы российского лидера. Он также выразил мнение, что более нейтральный курс Москвы в отношении Вашингтона сыграл бы на руку США с учётом их соперничества с Китаем.
Называть конкретные сроки окончания конфликта Кушнер отказался, признав, что ситуация может развиваться как в сторону мира, так и в сторону нового обострения. Наиболее близким практическим шагом он назвал масштабный обмен пленными — в Вашингтоне надеются провести его до наступления праздников, но точных дат пока не называют.
Частые вопросы и ответы
- Какую роль играет Джаред Кушнер в этом процессе?
Кушнер — зять Дональда Трампа, выступающий представителем американского президента в переговорах по Украине. Озвученные им в подкасте MD Meets тезисы отражают взгляд переговорщика, а не официальную позицию администрации США.
- Как Кушнер оценил перспективы решения территориального спора?
Он констатировал, что дискуссия по территориям зашла в тупик, и высказал мнение, что сдвинуть её с мёртвой точки получится только после согласования принципов послевоенных отношений между сторонами.
- Какую характеристику Кушнер дал Владимиру Путину?
Он назвал его «гроссмейстером политики» и исторической фигурой, обратив внимание на его основательную подготовку к переговорам, привычку замечать детали беседы и чёткую подачу своей позиции.
- Что прозвучало по теме ядерного оружия?
Как рассказал Кушнер, российский президент подтвердил отсутствие намерений использовать ядерное оружие и дал американской стороне соответствующие заверения.
- Какими видятся гарантии безопасности для Украины?
Кушнер вместе с Уиткоффом составил проект соглашения, перекликающийся с 5-й статьёй устава НАТО. Дональд Трамп допускает предоставление таких гарантий в рамках построения новой безопасности, но обязательства США не будут шире тех, что действуют между членами альянса.
- Чем объясняется отсутствие Европы на встрече в Абу-Даби?
По словам Кушнера, на этом настоял Путин, убеждённый, что Европа добивается стратегического поражения России, а не мирного исхода. При этом представитель США подчеркнул, что никакие договорённости не будут утверждены без одобрения со стороны Европы и Украины.