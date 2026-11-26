Предложение Александра Лукашенко гарантировать безопасность Владимира Зеленского при поездке в Москву создаёт возможность для переговоров о завершении конфликта, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Это серьезное предложение. Лукашенко хозяин своему слову. Если он намерен гарантировать безопасность Зеленскому — так оно и будет», — отметил политолог.

Белорусский лидер предложил вместе с Зеленским прилететь в Москву для обсуждения мирного урегулирования. Он также подчеркнул значение договорённостей между Россией, Белоруссией и Украиной для будущего трёх стран.

Зеленский ответил, что он не чемодан, который можно взять в поездку. По оценке Мухина, подобной реакцией украинский руководитель сам ограничивает возможности для выхода на переговорный процесс и завершения конфликта.