Реакция премьер-министра Италии Джорджи Мелони на атаку ВСУ на порт Бенгази в Ливии говорит об усталости европейцев от поведения Зеленского — таким мнением поделилась в соцсети украинский историк Марта Гавришко.
«Даже самые щедрые спонсоры в конце концов устают финансировать цирк, главная звезда которого постоянно поджигает окрестности и выставляет им счета», — написала Гавришко.
По ее мнению, европейские партнеры раздули самолюбие Зеленского до огромных размеров, и его нынешние действия являются следствием этого. Как отметила Гавришко, глава киевского режима, судя по всему, считает, что может использовать международный терроризм и посягательство на суверенитет других стран в дипломатических целях.
Напомним, ранее Мелони в беседе с Зеленским резко высказалась по поводу атаки на Бенгази. Она заявила украинскому лидеру, что «сыта по горло». Сообщалось также, что Зеленский извинился перед Мелони за то, что итальянскую сторону предварительно не уведомили о готовящейся операции в Ливии.