Реакция премьер-министра Италии Джорджи Мелони на атаку ВСУ на порт Бенгази в Ливии говорит об усталости европейцев от поведения Зеленского — таким мнением поделилась в соцсети украинский историк Марта Гавришко.

«Даже самые щедрые спонсоры в конце концов устают финансировать цирк, главная звезда которого постоянно поджигает окрестности и выставляет им счета», — написала Гавришко.

По ее мнению, европейские партнеры раздули самолюбие Зеленского до огромных размеров, и его нынешние действия являются следствием этого. Как отметила Гавришко, глава киевского режима, судя по всему, считает, что может использовать международный терроризм и посягательство на суверенитет других стран в дипломатических целях.