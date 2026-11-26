Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто вызвал в министерство украинского военного атташе — на встречу тот прибыл в сопровождении посла Игоря Брусило. Поводом для вызова стало требование Рима получить от Киева объяснения после удара по ливийскому порту Бенгази, написала в четверг, 26 ноября, итальянская газета La Repubblica, ключевые фрагменты публикации перевел aif.ru.

«Вчера Гуидо Крозетто вызвал в министерство обороны украинского военного атташе, который прибыл вместе с послом Игорем Брусило. Крозетто крайне раздражен и хочет получить объяснения», — пишет издание.

Резкая реакция Рима связана с тем, что Ливия входит в зону приоритетных национальных интересов Италии, а в районе Бенгази дислоцированы подразделения итальянских ВМС, сотрудники Финансовой гвардии и объекты национального бизнеса, включая энергетический концерн Eni.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни охарактеризовал удары ВСУ как прямое нарушение ливийского суверенитета, а Рим стал единственной крупной западной столицей, публично раскритиковавшей действия Киева. В связи с рисками эскалации вблизи итальянского побережья власти страны изучают меры по усилению защиты своего контингента в Ливии, передает агентство ANSA.

Нападение на два судна в ливийском порту Бенгази произошло 22 ноября. По подтвержденным на следующий день данным от Владимира Зеленского, в операции участвовали семь морских беспилотников ВСУ. Жертвами ударов стали два офицера ВМС Ливии. Власти в Триполи осудили действия Киева, вынесли инцидент на рассмотрение Генассамблеи и Совбеза ООН и начали подготовку иска в Международный суд ООН.

Кроме того, 26 ноября в Минобороны Турции заявили, что атаки Украины в акваториях нейтральных стран противоречат международному праву и Гаагской конвенции 1907 года. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобными терактами Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры и спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО.