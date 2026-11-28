Глава МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж заявил, что Ливия будет требовать от Украины компенсации после удара по порту Бенгази.

«Правительство Ливии... подтвердило, что имеет полное законное право требовать компенсации и возмещения ущерба, причиненного этими нападениями», — заявил аль-Хувейдж в беседе с РИА Новости, когда отвечал на вопрос о планах по требованию компенсации.

По его словам, любое требование о компенсации должно охватывать как человеческий, так и материальный ущерб.

Атака на порт произошла 22 ноября. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в причастности к удару и выразил недопустимость подобных действий.

Ранее сообщалось, что в результате удара по порту Бенгази погибли двое военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА).