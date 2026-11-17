Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с жертвами, вызванными падением военно-транспортного Ан-12 в Кемеровской области. Такая информация поступила от пресс-службы главы белорусского государства.

По его словам, весть о произошедшей катастрофе в Белоруссии встретили с очень сильной болью.

Лукашенко заявил, что от лица граждан своей страны, а также лично передает родственникам и близким жертв слова поддержки и скорби.

17 ноября неподалёку от села Ягуново разбился военно-транспортный Ан-12. Согласно сведениям Министерства обороны России, экипаж и пассажиры насчитывали 19 человек, все они погибли. В качестве предварительной причины случившегося в ведомстве указали на отказ техники.

Комиссия Воздушно-космических сил России выясняет, при каких обстоятельствах произошла катастрофа. По свидетельствам очевидцев, судно загорелось ещё в воздухе, а когда ударилось о землю, прогремел взрыв.