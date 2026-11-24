Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами совета директоров межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявил, что не готов отказаться от телевидения в пользу интернета.

По словам Лукашенко, недавний опрос показал, что белорусы активно смотрят телевизор.

«Может, я говорю как человек советский, я не готов отказаться от телевизора и вижу, что в Белоруссии у нас телевизор очень солидно люди воспринимают», — отметил белорусский лидер.

Он добавил, что в республике широко пользуются интернетом. Лукашенко обратил внимание, что когда интернет в Белоруссии играет деструктивную роль, власти не задумываясь принимают соответствующие меры.

Ранее Лукашенко призвал жителей Белоруссии брать пример с россиян.