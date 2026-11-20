Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов брать пример с россиян, активно покупающих в республике деревенские дома.

«Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже за Минск сюда к вам приближаются», - сказал белоруссий лидер во время общения в Сморгони с сотрудниками предприятия по переработке масличных культур.

По словам Лукашенко, россияне скупают маленькие, деревенские домики, строят нормальные дома и приезжают туда с детьми.

Президент Белоруссии призвал жителей страны быстрее «разворачиваться» в этом отношении.

Он рекомендовал тем, у кого еще нет дома в деревне, купить землю и «потихоньку развивать свое гнездо». Лукашенко уверен, что дома в сельской местности необходимы семьям, чтобы иметь пару грядок. Он добавил, что у детей будет возвожность походить по земле и побегать по траве.

Ранее Лукашенко показал котят со своей малой родины, которым ищут хозяев.