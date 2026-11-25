Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что обладает большими полномочиями в соответствии с Конституцией страны, однако диктатором себя не считает.

«То, что в моей политике присутствуют нотки авторитаризма, это правда. У нас власть такая», сказал он в интервью журналисту Le Point, комментируя то, что на Западе его называют диктатором.

По словам Лукашенко, согласно Конституции Белоруссии, в стране «все сходится на президенте: кадровая политика, определение внешней и внутренней политики».

Лукашенко страны заявил, что такие президентские полномочия потребовались, чтобы «выстроить государство» в 1990-е годы после обретения независимости. Он отметил, что когда его избрали, он не имел таких полномочий, поэтому «невозможно было работать». В результате в 1996 году вопрос о политическом устройстве Белоруссии был вынесен на референдум, рассказал президент.

Ранее Лукашенко подверг критике внешнюю политику США, заявив, что действия Вашингтона не соответствуют заявленным демократическим принципам. Американская политика в отношении Венесуэлы и Кубы, а также участие в конфликтах на Ближнем Востоке говорят о жестком и доминирующем подходе, сказал президент Белоруссии.