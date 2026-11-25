Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность прямого вступления НАТО в конфликт на Украине.

По его словам, такое развитие событий может привести к резкой эскалации.

«Французы тоже (могут вступить в конфликт — прим. ред.), и не наемниками, как сейчас. С вашей стороны наемников там хватает... Это возможная эскалация», — сказал Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

Власти России неоднократно заявляли о недопустимости прямого участия западных вооруженных сил в конфликте. В Кремле предупреждали, что размещение иностранных военных контингентов на Украине приведет к неизбежному столкновению России и НАТО.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская сторона будет считать любые западные войска на украинской территории интервентами, а российские военные будут расценивать их как легитимные цели для поражения.