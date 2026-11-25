Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ему было заранее неизвестно о начале российской спецоперации на Украине.

«Генштаб России меня в это не посвящал. Это их операция. Почему они должны были информировать об этом другое государство?» - сказал он журналисту французского журнала Point.

Ранее Лукашенко назвал виновным в украинском кризисе бывшего президента страны Петра Порошенко*, который сорвал реализацию минских соглашений по Донбассу.

Напомним, РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.