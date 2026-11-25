Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что может быть принято решение о выводе из страны российских ракет, способных нести ядерный заряд. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты», — сказал Лукашенко.

Договоренность о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии Москва и Минск достигли в 2023 году. Президент России Владимир Путин тогда подчеркивал, что контроль над этим вооружением остается за российской стороной.

Российская ядерная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на нападение на Союзное государство с использованием обычных вооружений, если оно создает критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.