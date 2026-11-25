Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что если украинский конфликт затянется, то российская армия установит контроль над той территорией Донбасса, которая сегодня находится под управлением ВСУ.

В разговоре с французским изданием Point он отметил, что в Донбассе России осталось занять небольшую часть земли — примерно 9 или 11 процентов. По словам Лукашенко, при сохранении военных действий российские войска в любом случае выйдут на границы Донбасса, и это следует учитывать.

«Они (российские войска) все равно, если будет продолжаться война, выйдут на границы Донбасса. Из этого надо исходить», — сказал Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин не раз говорил о стремлении России завершить боевые действия на Украине как можно скорее путем мирного урегулирования. Он акцентировал, что Москва открыта для переговоров, однако со стороны киевского режима встречного желания не наблюдается. В свою очередь президент США Дональд Трамп выражал недовольство тем, что Зеленский не готов к мирным договоренностям, и предполагал, что тот и не добивался урегулирования. Кроме того, Трамп говорил, что Украине необходим новый лидер, способный достичь соглашения с Россией.