Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует поддержку граждан страны и высоко ее ценит.

Глава государства дал интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель», приуроченного к 80-летию патриарха Кирилла.

«Я, конечно, осознаю поддержку со стороны наших людей и очень за это благодарен», — сказал президент.

Владимир Путин также отметил, что без поддержки было бы невозможно не только работать, но и достигать поставленных целей.

Ранее Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2026 год.