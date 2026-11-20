Жителям РФ и Украины стоит стремиться к объединению, считает российский президент Владимир Путин.

«Все мы, и в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова», - заявил глава государства в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель» к 80-летию патриарха Кирилла.

По словам Путина, украинцам нужно понять, что Запад в настоящее время поддерживает Киев, преследуя свои интересы, добиваясь ослабления и расчленения РФ.

Президент РФ обратился к украинцам с призывом подумать о будущем своих детей и перейти на правильную сторону истории.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал интервью сербскому режиссеру Кустурице для документального фильма о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, интервью, записанное перед зарубежной поездкой президента РФ, получилось «хорошим и глубоким».