Российский президент Владимир Путин в интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице прокомментировал его высказывание о России и православии как ковчеге для христианства.

По словам главы государства, деятельность РПЦ и политика российского государства нацелены на биологическое сохранение человека и его духовности в соответствии с требованиями современной цивилизации.

«И в этом смысле, конечно, в этом смысле Россия и православие могут сыграть роль того ковчега, о котором вы сказали», - заявил Путин.

Напомним, президент РФ дал интервью Кустурице для документального фильма о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. В ходе беседы с сербским режиссером Путин процитировал Достоевского, говоря о русской цивилизации.