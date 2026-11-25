В результате удара по порту Бенгази погибли двое военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Генеральное командование армии. Ливийская сторона возложила ответственность за нападение на Вооруженные силы Украины.

Атака на порт произошла в воскресенье, 22 ноября. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в причастности к удару и выразил недопустимость подобных действий. Происшествие вызвало обеспокоенность ливийских властей в связи с угрозой безопасности страны и ее военной инфраструктуры.

Позднее Министерство иностранных дел Ливии выступило с требованием предоставить официальные разъяснения относительно произошедшего. Ведомство ожидает от украинской стороны объяснений по поводу обстоятельств нападения и оснований для нанесения удара по территории ливийского порта.

Ранее в Херсонской области атаке украинского беспилотника подвергся мусоровоз.